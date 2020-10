Visitante é presa ao tentar entrar com 33 comprimidos de maconha em presídio no Acre

Diante do ocorrido, a visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) prenderam na manhã deste domingo, 25, uma visitante que tentava entrar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, com 33 comprimidos de uma substância aparentando ser maconha. As cápsulas foram encontradas dentro de uma caixa de suplemento alimentar que seria entregue ao neto da visitante.

A equipe de plantão informou que ao se apresentar para a revista social, a mulher portava consigo alguns remédios que seriam entregues ao preso visitado. Durante a revista, os policiais perceberam que as cápsulas de suplemento alimentar apresentavam formato estranho. Ao abrir, os profissionais identificaram a substância entorpecente.

Diante do ocorrido, a visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com o material ilícito, para a realização dos procedimentos cabíveis. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.

