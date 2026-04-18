Segundo a Polícia Civil, o objetivo do crime era pressionar a ex-mulher a desistir de uma acusação de violência doméstica

Em um caso que mistura táticas de disfarce e coação, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (16). O suspeito utilizou uma máscara de silicone profissional para furtar o cachorro de sua ex-namorada dentro de um pet shop localizado na zona oeste da capital paulista.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o uso do acessório de silicone teve como objetivo evitar o reconhecimento pelas câmeras de segurança e pelos funcionários do local. No entanto, a investigação agiu rápido e conseguiu rastrear o paradeiro do animal e do autor.

Cão como moeda de troca

A motivação por trás do furto, segundo os investigadores, não era o afeto pelo animal, mas sim a chantagem. O homem teria levado o cachorro com o intuito de pressionar a vítima, uma mulher de 34 anos, a retirar uma denúncia de violência doméstica que pesava contra ele.

Ao localizarem o apartamento do suspeito, os agentes encontraram o animal confinado. Felizmente, o cachorro não apresentava ferimentos e foi imediatamente devolvido à dona.

Prisão e Investigação

O suspeito, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, foi preso em flagrante. O caso agora está sob os cuidados da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que apura os crimes de furto e coação no curso do processo.

Até o fechamento desta matéria, a defesa do homem não havia sido localizada para comentar as acusações. O crime reforça o alerta sobre as diversas formas de violência e controle psicológico exercidos contra mulheres no ambiente doméstico.