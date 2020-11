A Fazenda 12: após desentendimentos, Mirella torce por Raissa Fazendeira

As duas peoas já protagonizaram algumas das maiores brigas do programa, mas estão próximas novamente

Depois de muitas brigas, que protagonizaram alguns dos momentos mais tensos do reality A Fazenda 12, Mirella e Raissa estão cada vez mais próximas, em uma reconciliação que começou após a visita do carro de som a sede do programa.

Após ser colocada na Roça por Biel, Raissa irá disputar a Prova do Fazendeiro com Jojo e Jakeline na noite desta quarta-feira (11/10), e conta com a torcida de MC Mirella.

Enquanto as duas buscavam água no poço da área externa da casa, durante a tarde, a funkeira perguntou se Raissa tinha treinado. “Treinei e depois fiquei sentada lá fora um tempão, pensando, concentrada, né?”. Nessa hora Mirella externou sua torcida: “Tomara que você ganhe, vou ficar agoniada”.

