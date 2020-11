‘A Fazenda 12’: citando E.T. Bilu como ‘sábio e grande’, Mion elimina Raissa

Lidi Lisboa foi a décima participante a deixar ” A Fazenda 12 ” nesta quinta-feira (26) em roça acirrada, com mais de 700 milhões de votos.

Mariano foi o primeiro a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o E.T. Bilu . Lidi Lisboa voltou logo em seguida.

Do total de votos, 41,80% foram em Mariano. Lidi recebeu 32,62% dos votos e Raissa apenas 25,58%. Na última terça-feira (24), na formação da roça, a atriz foi indicada pela então Fazendeira, Jojo Todynho.

O sertanejo foi o mais votado entre os participantes da sede, e a ex-Miss Bumbum a mais votada da baia.

Antes da eliminação, Mion fez perguntas para causar polêmica entre os roceiros.

Ele falou sobre a inimizade que se criou entre Lidi e Mateus Carrieri e a atriz comentou disse, entre outras coisas, que o que a incomoda no ator é o fato dele ficar em cima do muro e puxar o saco de Jojo Todynho.

Para Mariano , o apresentador perguntou sobre o peão ter sido vetado por Lidi na Prova do Fazendeiro. Assim como a atriz, Mion jogou na cara do sertanejo que ele também já vetou Biel por considerá-lo forte em provas.

“Pouquíssimo tempo depois que subimos, eu me arrependi na hora, tentei falar com o Biel. Me arrependi muito por tomar uma decisão pensando no jogo, e não foi uma atitude com o meu coração”.

Mariano responde como é a sensação de ter sido vetado por Lidi, mesmo após ter vetado Biel em situação anterior

Já Raissa disse para Mion que sentiu uma mudança em Jojo. “Senti uma mudança ou não tinha notado que ela era, assim, um pouco jogadora”, disse a modelo.

Além disso, ela disse que acha Jake incoerente: “Jake levantou a mão se queria que eu ganhasse a prova, mas antes tinha dito que nao queria que eu ganhasse o programa….”.

E.T. Bilu entrou para a coleção de personagens inusitados citados por Mion na hora da eliminação.

“É necessario fazer o que estes grandes pensadores que eu citei aqui já fizeram… Na verdade, eles seguiram o conselho de alguém que cruzou este universo infinito, colocando em risco a existência da própria espécie só para se misturar entre nós humanos… muquiado entre os arbustos, com seus olhinhos brilhando e uma voz bem fininha ele falou: ‘Busquem conhecimento'”.

Confira o momento em que Lidi Lisboa deixou ‘A Fazenda 12’. Jojo e Mateus ficaram claramente decepcionados com a volta da atriz, enquanto Lipe e Biel comemoraram.

Já Mariano, que brigou recentemente com Lidi, disse que quer conversar com a peoa.

Lidi é salva da #EliminaçãoAFazenda e, com isso, Raissa deixa o reality

Veja a reação dos peões ao receberem Lidi de volta na sede

