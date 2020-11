A Fazenda: acreana Raissa se desespera, chora e gravação de Hora do Faro é interrompida

Raissa se sensibilizou ao ver as imagens de seus momentos de descontrole durante o confinamento no reality rural

A sabatina no Hora do Faro da Rede Record não está sendo fácil para a acreana Raissa Barbosa. De acordo com o colunista Leo Dias, a acreana chorou tantas vezes que a gravação do programa precisou ser interrompida. As câmeras ficaram desligadas por cerca de dez minutos. Rodrigo Faro abraçou a ex-vice-Miss Bumbum para tentar acalmá-la.

Raissa se sensibilizou ao ver as imagens de seus momentos de descontrole durante o confinamento no reality rural. O apresentador pediu para a produção parar de exibir as imagens, mas ela insiste que quer assistir a tudo, pois não se lembra de muitas coisas.

Victor Sarro e a diretora do programa, Rita Fonseca, também se aproximaram da modelo enquanto ela chorava copiosamente.

De acordo com o colunista a acreana apresentou alguns ferimentos no braço que não sabe como foram causados. O programa vai ao ar no domingo (29/11).

