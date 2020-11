A Fazenda: Web acusa Record de manipulação após eliminação inesperada da acreana Raíssa

Raíssa Barbosa foi a eliminada ao enfrentar Mariano e Lidi na décima primeira roça do programa. A vice miss bumbum recebeu apenas 25% dos votos e deu adeus ao tão sonhado R$1,5 milhão.

Sua eliminação deixou os telespectadores chocados, até porque ela tinha uma das maiores torcidas e era considerada uma das favoritas ao grande prêmio.

PUBLICIDADE

Logo após Marcos Mion anunciar que a modelo havia deixado o reality, os internautas só falavam disso na web.

Os termos ‘Manipulação’, ‘Não assisto mais’, e ‘Carelli’, o nome do diretor do reality, foram um dos assuntos mais comentados da madrugada no Twitter.

“Uma grande farsa nessa eliminação nunquinha que a Raissa recebeu 25% decepção”, disse uma internauta. “Sei que esses Reality são tudo manipulados, assisto porque realmente gosto de ver, mas essa eliminação de ontem da fazenda foi demais”, falou outra.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários