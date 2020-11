Acreana Raissa Barbosa é pressionada por Leo Dias e fala sobre namorado de Mirella

Raissa Barbosa ainda destacou sobre a atitude de Mirella em virar a cara para ela no primeiro dia do reality show da Record. “Eu nunca imaginei que ela tinha descoberto que a gente ficou. Era uma coisa que ia dar uma repercussão aqui fora”, explicou a vice-miss bumum.

Cabe lembrar que, no dia em que os participantes entraram na sede, a funkeira teve uma atitude que repercutiu nas redes sociais, pois ficou surpresa em ver a modelo ao seu lado. “A amante do meu ex, eu não tô acreditando nessa palhaçada”, reclamou ela.

Atualmente, Mirella e Dynho Alves estão juntos novamente. Em nota recente enviada ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, a cantora disse que está se divertindo. “Se vamos ficar juntos, ó Deus é quem sabe, mas nesse momento é preciso ficar bem e me divertir“, explicou.