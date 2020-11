Acreana Raissa joga hidratante em Faro durante gravação de programa

A participação de Raissa Barbosa na Hora do Faro vai ao ar no próximo domingo (29), às 15h30 na Record

Horas depois de sua eliminação em A Fazenda 2020, Raissa Barbosa gravou sua participação na Hora do Faro nesta sexta-feira (27). Durante o programa, a modelo brincou com Rodrigo Faro, que apareceu com creme hidratante lambuzado no rosto. Em suas redes sociais, Faro postou a imagem com sua face suja com o cosmético. Na foto, Raissa também aparece sorrindo segurando a embalagem do hidratante. Rodrigo se divertiu com a situação.

“Nem eu escapei…”, brincou o apresentador no Instagram. Em um dos momentos marcantes de Raissa em A Fazenda 2020 foi durante uma crise, em que jogou creme hidratante em Lucas Cartolouco.

Bastou Faro compartilhar a imagem para muitos fãs da miss bumbum elogiar a modelo e desejar boa sorte agora que saiu do reality show da Record.

“Rai é tudo! Que tenha um futuro brilhante como deseja aqui fora! Já está fazendo muita falta!”, afirmou uma internauta. “Maravilhosona, campeã moral da fazenda. Ainda é inacreditável ela ter saído”, lamentou outra seguidora.

A participação de Raissa Barbosa na Hora do Faro vai ao ar no próximo domingo (29), às 15h30 na Record. Na atração, a modelo vai responder perguntas de convidados sobre sua participação no reality, além de empregar palavras positivas e negativas para os peões que ficaram no confinamento.

Raissa foi a décima primeira eliminada de A Fazenda 2020

Raissa Barbosa foi a décima primeira peoa eliminada de A Fazenda 2020. A modelo deu adeus ao reality show na noite desta quinta-feira (27), com 25,58% dos votos.

A miss bumbum disputou a permanência do programa Record com Lidi Lisboa e Mariano. Eles conquistaram 32,62% e 41,80% dos votos do público, respectivamente.

Foram num total de mais de 700 milhões de cliques em menos de um dia de votação. “Eu estava com dois grandes famosos. A Lidi que é uma grande atriz, e o Mariano que é um grande cantor. Eu só sou a Raissa. Eu adorei, obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de ter chegado até aqui”, afirmou Raissa, depois que Marcos Mion contou a notícia.

