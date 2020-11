Acreana Raissa, Mirella e Luiza Ambiel tem volta anunciada em ‘A Fazenda 12’ após quebra pau e baixaria

A atual temporada de ‘A Fazenda 12’ vem causando um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Quem acompanha o reality show deve ter percebido que três das participantes que mais causaram no reality show estão fora do confinamento: Luiza Ambiel, Mirella e Raissa Barbosa.

Contudo, essa situação pode mudar nos próximos dias com um anúncio bombástico que foi feito por Matheus Mazzafera em seu Instagram. O youtuber contou que teve acesso a uma informação de que Luiza Ambiel, Mirella e Raissa irão retornar ao reality show.

Porém, engana-se quem pensa que elas estarão no programa novamente somente durante a festa que vai reunir todos os 20 participantes. O plano da Record TV é outro e tem o objetivo de mexer com o imaginário de todos os internautas e peões que seguem no confinamento.

Luiza Ambiel, Mirella e Raissa Barbosa voltaram A Fazenda 12, mas não poderão concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhões. A Record TV e Marcos Mion não se pronunciaram sobre o assunto, mas os rumores estão tomando de conta das redes sociais e deu um novo ânimo aos telespectadores.

