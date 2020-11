Ana Paula Arósio fica possuída no mato, vai pra cima de jornalistas e menosprezo com a mãe choca: “monstro”

Ana Paula já havia dado sinais de estresse com a vida artística quando ‘surtou’ na porta de sua fazenda em 2003

Ana Paula Arósio, que está afastada da TV há 10 anos, voltou aos holofotes recentemente, através de um comercial de um banco em agosto. Ana Paula já havia dado sinais de estresse com a vida artística quando ‘surtou’ na porta de sua fazenda em 2003.

Ana Paula Arósio se estressou com o programa TV Fama da RedeTV!. Na época, a equipe fez uma reportagem na frente da fazenda em que a atriz morava. Os repórteres falavam com o um vizinho quando foram surpreendidos pela famosa.

“Não tem autorização, não senhora. Pode ir embora daqui. Por Favor! Eu estaria bem melhor se vocês não estivessem aqui, pode ir embora, por favor”, disse Ana Paula com raiva.

A atriz era alvo da imprensa após sofrer uma crise nervosa e ser internada com um problema gastrointestinal. Segundo o jornal O Dia, na época, a doença da morena teria afetado a vida profissional de Ana. Até sua vida pessoal foi afetada pelo grave problema e causou preocupação entre as pessoas próximas à famosa.

A atriz se mudou para Inglaterra após romper contrato com a Globo em 2011 e atualmente vive com o marido, Henrique Plombon, na zona rural de Swindon, no Reino Unido.

LONGE DA MÃE

A passagem de Ana Paula Arósio pelo Brasil deu o que falar. Ela teve que vir o Brasil para gravar a campanha publicitária do banco Santander e chocou as pessoas por não ter visitado sua mãe, dona Claudete, que mora em São Paulo.

Brigada e sem falar com a matriarca há anos, a atriz retornou para a Inglaterra sem ver dona Claudete e os fãs comentaram o ocorrido no Twitter: ” Nossa, que monstro fica sem ver a mãe há 7 anos” , disse um. Outro comentou: “Acho que ela não passa por um bom momento”.

