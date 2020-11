Andressa Urach desabafa e diz que perdeu amizade gay por religião

“Já a tal pessoa religiosa, além de me julgar, sendo que eu não estava fazendo nada de errado na época, ainda me empurrou para o fundo do poço com atitudes e palavras“, acrescentou Andressa Urach.

PUBLICIDADE

A modelo aproveitou a oportunidade para reforçar que “ama os gays”. “Então aceita porque o meu Jesus não faz acepção de pessoas”, declarou ela.

Nos últimos dias, Leo Dias, do Metrópoles, informou que, após quase virar pastora na Igreja Universal, Andressa Urach está faturando com a sua saída da congregação e está prestes a fechar com uma grande marca.

Trata-se de uma empresa de cerveja, que a quer como a sua nova musa. Para completar, ela tem recebido convites de marcas de lingerie, cintas modeladoras, clínicas estéticas, entre vários outros produtos para mulheres.