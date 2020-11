Andressa Urach vai parar no hospital após mudança de vida: “Quase morri”

Andressa ainda afirmou que o rompimento de seu contrato com a Record aconteceu antes do previsto. “Ainda fui demitida antes do tempo. Meu contrato iria até março, mas a rescisão não previa multa. Isso tudo porque eles falavam que se preocupavam com a minha alma, imagina se não se preocupassem…”.

Segundo ela, toda a renda gerada com seu livro Morri Para Viver foi doada para a igreja. “A única coisa que sobrou das vendas do livro foi a minha casa que moro em Porto Alegre. Doei todos os meus carros, jóias e bolsas Chanel originais para a Igreja. Hoje, meu filho estuda em colégio público. Ano passado, ele quase morreu e ficou internado no SUS”.