Após escândalo com fim da dupla, Luciano Camargo dá basta e quebra pau

Luciano Camargo anunciou a data para a apresentação com Zezé Di Camargo. Após parada por conta da pandemia, o cantor voltará a compor dupla com o irmão em um show que marca a volta aos palcos.

“Nessa época os sonhos já estavam se realizando…. e dia 19 de dezembro, esperamos vcs [email protected]”, disse ele ao aparecer em uma foto ao lado do irmão. Zezé e Luciano estão voltando no novo modelo de shows e pretendem recuperar todo o tempo perdido. Quem acompanha a dupla, sabe que os dois estavam com saudades do palco.

O fãs comentaram sobre a volta da dupla. Luciano ainda agradeceu a toda a movimentação. “Pessoal … obrigado pela companhia de vcs aqui comigo,,, vcs deram um pouco de cor no meu isolamento amo vcs!!!”.

Os fãs ainda falaram sobre o boato de fim da dupla. “Lu verdade que em 2021 a dupla vai acabar?! Não tô acreditando..”, quis saber uma fã. Luciano Camargo então respondeu: “Há 30 anos q falam isso né?”. Os fã foram à loucura com a resposta debochada do cantor.

“Eu aqui torcendo para a dupla acabar. Acabar com nossa tristeza e saudade e voltar para os palcos”, “isso é inveja de quem quer ver o mal dos outros”, “com certeza fiquei chocada quando vi a reportagem ontem”, disseram os fãs de Luciano Camargo.

