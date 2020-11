Após reclamação em áudio vazado, Melania Trump assume decoração de Natal da Casa Branca

"Quem se importa com as coisas e decoração de Natal? Mas eu preciso fazer isso, né?", disse a primeira-dama em 2018

Melania Trump está se preparando para ‘espalhar a alegria do Natal’ na Casa Branca, enquanto o presidente americano Donald Trump continua ignorando a possível vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. Um representante da primeira-dama disse ao TMZ que Melania está, de fato, planejando decorar a Casa Branca este ano para o Natal.

As primeiras-damas fazem isso há décadas como parte da tradição, mas, agora, todos sabem que essa não é uma das coisas favoritas dela. Em 2018, Melania foi gravada por sua então conselheira, Stephanie Wolkoff, criticando a obrigação de decorar a Casa Branca. “Quem se importa com as coisas e decoração de Natal? Mas eu preciso fazer isso, né?”. O áudio vazou em outubro deste ano.

PUBLICIDADE

LAW & ORDER. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Na época, a primeira-dama ficou frustrada porque a imprensa estava se concentrando nas crianças detidas na fronteira longe de seus pais, e ela aparentemente sentiu que ninguém daria a mínima para a sua decoração. Neste ano de 2020 também há uma nova distração – seu marido está convencido de que eles vão ficar por mais quatro anos na Casa Branca. [Capa: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários