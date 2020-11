Após representação, concurso da prefeitura de Tarauacá é cancelado pela justiça

Uma decisão do juiz da Comarca de Tarauacá, Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga, culminou na suspensão do concurso público da Prefeitura de Tarauacá.

O cancelamento se deu por conta de uma ação impetrada pela candidata Karen Sabrina de Souza Montilha, por meio do advogado Thalles Vinícius Sales. As provas seriam realizadas neste fim de semana.

Em seu argumento, o magistrado acatou a ação popular e os argumentos de corrupção apresentados por Thalles Vinícius, pedindo o cancelamento do certamente 001/2020. “Diante do exposto, defiro a Tutela de urgência Antecipada, e determino a imediata suspensão do concurso público”, diz trecho da decisão.

Caso o cancelamento do certame não aconteça, o juiz determina multa de R$ 500 mil para a gestão de Marilete Vitorino (PSD).

