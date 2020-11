Assessoria de Bocalom diz que ele não participará de debate por conta de ataques

A assessoria do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), confirmou por meio de uma nota enviada à imprensa que ele não irá participar do debate da TV Acre, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (27).

“Neste segundo turno, devido aos ataques, em estratégia adotada pela candidata-adversária, em proferir discurso rasteiro, baixarias, buscando o convencimento do eleitor por meio da distorção da verdade, atentando contra a própria democracia, preferimos orientar nosso candidato a não participar do debate da renomada Rede Amazônica (TV Acre)”, diz um trecho.

A candidata adversária, Socorro Neri (PSB) confirmou presença.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

A Coligação Produzir para Empregar, vem por meio desta nota informar, que seu candidato à prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom, que foi acometido pelo coronavírus, no final do primeiro turno e início do segundo turno, o que resultou no seu afastamento imediato da campanha de rua por um período de 15 (quinze) dias vem a público esclarecer que: Durante o primeiro turno, o candidato participou de todos os debates, 6 (seis) ao todo, em diversas plataformas de comunicação, onde apresentou nossas propostas, falou de sua premiada experiência na gestão pública e debateu os mais variados temas com todos os outros seis candidatos.

Debates em que Tião Bocalom sempre demonstrou respeito pela população e demais adversários, apresentando propostas e dialogando sobre o futuro de Rio Branco publicamente, mas, neste segundo turno, devido aos ataques, em estratégia adotada pela candidata-adversária, em proferir discurso rasteiro, baixarias, buscando o convencimento do eleitor por meio da distorção da verdade, atentando contra a própria democracia, preferimos orientar nosso candidato a não participar do debate da renomada Rede Amazônica (TV Acre).

Exigimos respeito ao nosso candidato e que os próprios eleitores também sejam respeitados. Ataques e mentiras não fazem e nem farão, em momento nenhum, parte de nossa estratégia de campanha. O povo merece um diálogo por meio de propostas, como está sendo realizado em nossa campanha.

Como estamos na reta final das eleições, acabamos por decidir que iremos terminar nossa campanha, da mesma maneira que iniciamos, junto ao povo, nas ruas, conversando, ouvindo nossa querida gente, repudiando todo e qualquer ataque pessoal.

Arthur Neto

Coordenador-geral de campanha

Coligação Produzir para Empregar

Rio Branco Acre,25 de novembro de 2020

