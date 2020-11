Beth Passos: Marcelo Moura é eleito presidente da Associação Comercial do Acre

E-mail: [email protected]

Michelle Torres e o arquiteto Neto Machado se casaram em evento intimista com recepção no Afa Bistrô.

Meyre Fontes em rasante por Curitiba antes de degustar sua sobremesa preferida.



Sempre descontraído, o médico Paulo de Jesus Cezar é colecionador de cédulas da moeda, mas disse a esta colunista que ainda não teve a sorte de pegar no guará de duzentos reais. Garanto que não é um privilégio dele.Josiany Nogueira faz aniversário dia 9 de novembro e decidiu fazer o aniversário solidário em tempos de pandemia. Aos amigos enviou o número de sua conta para transferência de doações para animais abandonados. Atitude é tudo sempre! Na foto com a filha EstephanI Osório.Norma Feijó esbanjando beleza para os leitores da coluna.

É costume em várias culturas montar um presépio quando é chegada a época de Natal. Alguns em miniatura, outros em tamanho real.

O primeiro presépio do mundo teria sido montado em argila por São Francisco de Assis, em 1223. Nesse ano, em vez de festejar a noite de Natal na Igreja, como era seu hábito, o Santo fez na floresta de Greccio, para onde mandou transportar uma manjedoura, um boi e um burro, para melhor explicar o Natal aos camponeses que não conseguiam entender a história do nascimento de Jesus.

Virou hábito entre as principais Catedrais, Igrejas e Mosteiros da Europa durante a Idade Média, começando a ser montado também nas casas de Reis e Nobres já durante o Renascimento.

Em 1567, a Duquesa de Amalfi mandou montar um presépio que tinha 116 figuras para representar o nascimento de Jesus, a adoração dos Reis Magos e dos pastores e o cantar dos anjos. Foi já no Século XVIII que o costume de montar o presépio nas casas comuns se disseminou pela Europa e depois pelo mundo.

O Advento começa às vésperas do Domingo mais próximo do dia 30 de novembro e vai até as primeiras vésperas do Natal de Jesus contando quatro domingos sem a figura do Menino Jesus que só é colocada na noite de Natal, depois da Missa do Galo. Tradicionalmente, é perto do presépio que são colocados os presentes que são distribuídos depois de se colocar a imagem do Menino Jesus devendo ser desmontado no Dia de Reis.

Joana Florêncio com o primeiro neto João Paulo e a filha Andressa Florêncio.

Morgana Faria comemorou idade nova no início da semana no estilo pandemia, em Natal, onde mora atualmente com a família.

O empresário Marcelo Moura (Grupo Recol) acaba de ser eleito presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa). Sobre a situação econômica do setor produtivo, principalmente de bens e serviços, ele aposta na recuperação do comercio neste fim de pandemia. Na foto com os filhos e a esposa Maíra Martinello Moura.

Cropped deslumbrante da coleção de fim de ano aportando na Globoshop. Daniela Fischer garante peças incríveis e práticas a partir desta semana. Vale também para os artigos de decoração.

O mundo do MMA ficou menos brilhante depois que o ex-campeão dos médios do UFC Anderson Silva. O próprio Anderson, como disse em entrevista coletiva na última semana, não gosta muito do rótulo de Goat (sigla para Greatest of all Times, em português, “o maior de todos os tempos”.



*O governo acreano publicou sexta-feira, 6, do Diário Oficial, o decreto que permite a retomada das aulas e demais atividades presenciais pelas instituições públicas e privadas de ensino, em decorrência das medidas de isolamento decretadas em razão da pandemia da Covid-19.

*A MSC Cruzeiros lançou um programa de descontos para profissionais de saúde da linha de frente da covid-19. Familiares diretos também poderão usufruir. Desde 31 de agosto, está disponível para todos os cruzeiros da MSC, de qualquer duração, até o final de 2021. Isto inclui todos os cruzeiros com partidas até 31 de dezembro de 2021, para reservas realizadas até 30 de abril de 2021. Mais informações no site www.msccruzeiros.com.br

*Lembra da brincadeira chamada Stop? Alguém gritava e todo mundo “congelava” na posição em que estava. Donald Trump pareceu estar brincando disso durante a apuração dos votos. Inconsequente como é, desacreditando a tão decantada democracia estadunidense. É o prato principal entre a imprensa e líderes políticos do mundo inteiro.

*O pânico do presidente americano é compreensível. Se tiver de deixar a Casa Branca em 20 de janeiro de 2021, perderá a imunidade contra processos criminais conferida pelo cargo, se deparando com uma situação financeira complexa e várias investigações sobre seus negócios e atos passados e relacionadas à lavagem de dinheiro e a fraudes bancárias, fiscais e eleitorais.

*As eleições se aproximam, devemos fazer com responsabilidade a analise de todos os candidatos. Que Deus nos abençoe nesta contagem regressiva pois tudo pode acontecer!

*Olhando os posts nas redes sociais pode-se verificar o aumento de preço em quase todos os produtos e serviços e nenhum reajuste salarial no Brasil.

*Bom dia Verônica é uma série brasileira disponível no Netflix. Fala justamente sobre violência contra a mulher, tema em alta no país que vale a pena assistir e para quem sofre com violências, não se cale, a tendência é piorar. Procure ajuda #ligue180.

O teste da banheira

Durante a visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes perguntou ao diretor:

– Qual é o critério pelo qual eles decidem quem precisa ser hospitalizado aqui?

O diretor respondeu:

– Enchemos uma banheira com água e oferecemos ao paciente uma colher, um copo e um balde e pedimos que esvazie. De acordo com a maneira como ele decide esvaziá-lo, decidimos se o internaremos ou não.

Ah! Já entendi.

– Uma pessoa normalmente usaria o balde, que é maior que o copo e a colher, disse o visitante.

Não! – Respondeu o diretor.

– Uma pessoa normal removeria o tampão do esgoto.

O que você prefere?

Quarto privado ou compartilhado?

Às vezes a vida tem mais opções do que as oferecidas, basta olhar para elas.

Agora diga a verdade…

Você também escolheu o balde, certo? Eu já sabia…. Somos todos loucos.

