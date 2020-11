Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo, segue em estado grave após ser baleado

Bruno Miranda, 29, o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), segue internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado grave, de acordo com informações divulgadas pela direção do Hospital Municipal Lourenço do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26).

O assistente de palco de Fernanda Lima foi baleado por um policial militar após uma briga de trânsito no Recreio dos Bandeirante, no Rio. Após o disparo, o ator e modelo foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não informou o local do tiro, mas segundo apurações da reportagem, o ferimento seria na região abdominal.

Até o momento, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que a arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. Ainda não há informações se o policial sofrerá consequências.

Bruno Miranda faz sucesso nas redes sociais, onde geralmente publica fotos sensuais exibindo seu biotipo físico. O ator é casado com a médica Mariana Melgaço de Mello e pai do Enzo, 5, e vive em uma cobertura na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em abril, para ajudar pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, Miranda realizou leilões de cuecas, sungas e bermudas através das suas redes socais. “Tenho uma vida confortável com a minha família, mas na favela a coisa está feia. Conheço pessoas em comunidades ao redor da Ilha do Governador e tem muita gente passando aperto”, contou à época.

Miranda chegou a ser advertido pelo Instagram e informado que seria suspenso por tempo determinado por ter compartilhado conteúdo impróprio.

“Eu acho estranho porque eu posto foto do Borat, que é um personagem, que usa maiôs cavados, sungas cavadas e implicam. Aí, vejo fotos de celebridades, musas fitness com os peitos de fora cobertos só por estrelas ou com as mãos e até mesmo tangas cavadíssimas, e elas não são censuradas. Mulher pode? As regras não são para todos? Eu fico chateado e acho que existe uma perseguição”, disse ele

