Cachoeira do Mapinguari: Gleici vista local isolado onde lenda foi ‘vista’ por moradores

Moradores do local contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo

Com mais de 200 mil visualizações, o último episódio da série pelo Acre da ex-BBB Gleici Damasceno traz cachoeiras cheias de superstições e lendas.

A acreana visitou quatro cachoeiras na Serra do Divisor, entre elas a ‘Cachoeira do Mapinguari’, lenda da Floresta Amazônica.

Moradores do local contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. E relatam ter visto a criatura lendária no local.

