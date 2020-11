Caetano Veloso retorna às lives para especial de fim de ano com espírito natalino

O show será exibido no dia 19 de dezembro, às 21 horas

O músico Caetano Veloso apresentará uma live em celebração ao Natal, patrocinada pelo publicitário e colunista do jornal Folha de S. Paulo Nizan Guanaes.

O show será transmitido gratuitamente ao vivo pelo canal do YouTube do cantor e compositor baiano, no dia 19 de dezembro, às 21 horas.

PUBLICIDADE

“Vai ter Natal. E vai ter Natal em grande estilo com o Caetano”, diz Guanaes, que promete revelar em breve mais informações sobre a live do artista, na qual os fãs poderão interagir fazendo pedidos de músicas pelas redes sociais do músico.

Essa é mais uma das lives apresentada de Caetano durante a pandemia do novo coronavírus. Em 7 de agosto, quando o artista completou 78 anos, ele apresentou a primeira ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, após meses de insistência dos fãs e de sua mulher, a produtora Paula Lavigne.

Já no início deste mês, Caetano fez uma live para arrecadar fundos às campanha de Manuela D’Ávila (PC do B), candidata à Prefeitura de Porto Alegre, e Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo, após uma polêmica judicial envolvendo discussões sobre showmícios.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários