Calada jamais! Xuxa abre processos contra Malafaia, Malta, Zambelli e mais

Malafaia está sendo processado em R$ 200 mil. O pastor afirmou que os programas infantis comandados por Xuxa eram “grandes absurdos da TV brasileira”. Ele ainda fez calúnias sobre pedofilia contra apresentadora, citando o filme Amor, Estranho Amor, o qual ela já reforçou inúmeras vezes se tratar de conteúdo ficcional que alerta para a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Malta, que gravou um vídeo com diversas críticas ao livro de Xuxa e afirmou que a obra não respeitaria as crianças, está sendo processado em R$ 150 mil. A defesa da apresentadora também pede que a sentença condenatória seja registrada e publicada em forma de resposta nos mesmos meios de comunicação que o ex-senador usou para fazer as difamações contra ela.