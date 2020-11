Cantor senamadureirense Matheus Lira aparece ao lado de Wesley Safadão: “Emoção”

"Ele é um ser humano de coração gigante. Emocionado eu estou com tudo que vivenciei", explicou

O sertanejo senamadureirense Matheus Lira, conhecido em todo o Acre por suas composições e por animar as festas mais badaladas, conseguiu destaque nas redes sociais nesta sexta-feira (21).

Ele pousou ao lado do astro brasileiro e cantor Wesley Safadão, dono dos hits “Coração Machucado”, “Meu Coração Deu Pt”, “Ninguém É de Ferro” e “Ar Condicionado no 15”, no interior da Paraíba – onde o acreano reside atualmente.

Matheus cantou e tocou a noite inteira para Wesley, que compartilhou os momentos em seu perfil no Instagram.

Lira falou da emoção de vivenciar o momento ao lado do artista:

“Ele é um ser humano de coração gigante. Emocionado eu estou com tudo que vivenciei”, explicou.

Confira as imagens.

