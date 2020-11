Carlos Bertolazzi se descuida e acaba mostrando parte íntima na web

Carlos Bertolazzi, apresentador do “Cozinha Sob Pressão”, foi fazer um publipost em seu Instagram. O chef recebeu umas pizzas e foi agradecer. Até aí, nada demais. O problema foi que ele gravou o story do Instagram completamente nu e deixou à mostra – sem querer – o seu órgão genital.

Ao perceber o vacilo, Bertolazzi correu pra apagar a publicação. Porém, alguns internautas, antenados, não puderam deixar de perceber.

Daí um apresentador foi fazer story de recebido e mostrou a piroca sem querer. Deletou e fez de novo hahaha — Fernando Oliveira (@fefito) November 26, 2020

Carlos Bertolazzi é um renomado chef de cozinha e apresentador de televisão. Atualmente apresenta o programa “Fábrica de Casamentos”, juntamente com Chris Flores. Além disso, também foi jurado do programa de culinária “BBQ Brasil”, exibido no SBT.

Atualmente o chef é noivo da cirurgiã plástica Ingrid Lückmann. Eles estavam com casamento previsto para abril de 2020. Todavia, devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2) adiaram a celebração.

