Com 2,6 milhões de seguidores, acreana Raíssa emplaca quarto lugar em lista recorde nacional

A modelo entrou no reality show com 1 milhão de seguidores e hoje, contabiliza 2,6 milhões

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O reality ‘A Fazenda’ tem sido sucesso em números para a emissora Record TV, e também para os peões que faturam milhares e milhões de seguidores em suas redes sociais.

PUBLICIDADE

Todos os participantes do reality rural registraram aumento no número dos fãs no Instagram desde o início da 12ª edição, no dia 8 de setembro.

A acreana Raissa Barbosa ocupa a quarta posição do ranking entre os peões. A modelo entrou no reality show com 1 milhão de seguidores e hoje contabiliza 2,6 milhões. Foram 1,6 milhão de novos fãs no Instagram da acreana.

A cantora Jojo Todynho foi a que mais ganhou seguidores nesses dois meses e meio de confinamento. A funkeira conquistou nada mais e nada menos do que 2,7 milhões de fãs. Ela passou dos 9,9 milhões para 12,6 milhões.

Confira o ranking completo abaixo:

Jojo Todynho tinha 9,9 milhões, ganhou 2,7 milhões e está com 12,6 milhões seguidores

MC Mirella tinha 17,5 milhões, ganhou 1,9 milhão e está com 19,4 milhões seguidores

Mateus Carrieri tinha 15 mil, ganhou mais de 1,8 milhão e está com 1,9 milhão de seguidores

Raissa Barbosa tinha 1 milhão, ganhou 1,6 milhão e está com 2,6 milhões seguidores

Lipe Ribeiro tinha 1 milhão, ganhou 1,3 milhão e está com 2,3 milhões seguidores

Stéfani Bays tinha 1,3 milhão, ganhou 1.1 milhão e está com 2,4 milhões seguidores

Jakelyne Oliveira tinha 194 mil, ganhou mais de 1 milhão e está com 1,2 milhão de seguidores

Mariano tinha 2 milhões, ganhou 900 mil e está com 2,9 milhões seguidores

Lidi Lisboa tinha 140 mil, ganhou 811 mil e está com 951 mil seguidores

Lucas Maciel tinha 754 mil, ganhou 646 mil e está com 1,4 milhão de seguidores

Biel tinha 5,9 milhões, ganhou 500 mil está com 6,4 milhões de seguidores

Victória Villarim tinha 1,2 milhão, ganhou 500 mil e está 1,7 milhão de seguidores

Tays Reis tinha 237 mil, ganhou 432 mil e está com 669 mil seguidores

Carol Narizinho tinha 1,3 milhão, ganhou 400 mil e está 1,7 milhão de seguidores

Luiza Ambiel tinha 166 mil, ganhou 353 mil e está com 519 mil seguidores

Lucas Cartolouco tinha 302 mil, ganhou 297 mil e está 599 mil seguidores

Juliano Ceglia tinha 62 mil, ganhou 225 mil e está com 287 mil seguidores

Rodrigo Moraes tinha 21,3 mil, ganhou 187 mil está com 209 mil seguidores

JP Gadêlha tinha 957 mil, ganhou 143 mil e está com 1,1 milhão de seguidores

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários