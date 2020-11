Com Covid-19, Bocalom não vai às urnas domingo e não poderá contar com o próprio voto

O candidato destacou que no dia da eleição, ainda não terá recebido alta médica, estando dentro do prazo de transmissão do vírus

O candidato Tião Bocalom (Progressistas) informou a reportagem do ContilNet nesta quinta-feira (12), que não irá comparecer ao local de votação no domingo (15), dia das eleições municipais do primeiro turno.

O candidato destacou que no dia da eleição, ainda não terá recebido alta médica, estando dentro do prazo de transmissão do novo coronavírus, já que para não haver transmissão, teria que estar no mínimo, com 14 dias do diagnostico. “Eu não irei votar não. Estava conversando com o médico, como nós estava dentro do prazo, achamos melhor não arriscar a vida dos eleitores”, declarou.

PUBLICIDADE

O progressista frisou que apesar de não estar presente na votação, vai pedir ao seu eleitorado que possa conquistar mais um voto. “Como não vou votar, vamos pedir que eles tragam mais um voto ao Bocalom”, explicou.

O candidato mesmo se recuperando da doença, voltou a dizer que levará a eleição no primeiro turno. “Cada vez mais sinto que vamos ganhar no primeiro turno, podemos ganhar. A população entendeu o nosso projeto”, argumentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários