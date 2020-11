Começa julgamento de policial acusado de matar esposa com tiro na cabeça, em Rio Branco

O policial penal Quenisson Silva de Souza, acusado por matar a esposa com um tiro na cabeça, está sendo julgado nesta terça-feira (3). A sessão ocorreu na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O policial penal foi denunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com agravante de feminicídio, além de violência doméstica. Quenisson Silva é acusado da morte da própria esposa, Erlane Cristina Eleuterio de Matos que morreu após ser atingida com um tiro na cabeça.

O caso aconteceu no dia 11 de março deste ano, dentro da residência do casal, após uma discussão. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. O agente de segurança foi preso em flagrante. A tese da defesa do policial é que o disparo foi acidental. Mas o Ministério Público não concorda com essa versão. Para o representante do MP o tiro foi intencional.

