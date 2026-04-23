A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEMPCA) de Cruzeiro do Sul já contabiliza mais de 300 ocorrências registradas apenas nos primeiros quatro meses de 2026. Os dados foram apresentados pelo delegado Vinicius Almeida, que destacou os desafios e a dinâmica de atendimento diante da alta demanda.

Segundo o delegado, mais de 200 inquéritos já foram instaurados, enquanto outros ainda estão em fase inicial. Ele explicou que, mesmo nos casos em que o inquérito ainda não foi formalizado, as primeiras diligências são realizadas de imediato. “Todas as vítimas que chegam à delegacia são ouvidas prontamente, e os encaminhamentos necessários, como exames médicos e psicológicos, são feitos de forma imediata”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Acre lidera ranking de eficiência no combate à violência contra a mulher

Vinicius Almeida ressaltou que o aumento no número de ocorrências pode estar ligado a diferentes fatores, incluindo aspectos culturais e, também, à maior confiança da população no trabalho da Polícia Civil. “A sociedade tem percebido que há uma atuação efetiva no combate a esse tipo de crime, o que encoraja mais vítimas a procurarem ajuda”, pontuou.

O delegado também explicou que nem todas as ocorrências resultam na abertura de inquérito policial. Em muitos casos, as vítimas optam apenas por solicitar medidas protetivas, especialmente em situações em que não desejam representar criminalmente contra o agressor. Nessas situações, a delegacia coleta os depoimentos e encaminha o pedido à Justiça, que decide sobre o afastamento do suspeito.

Além da atuação repressiva, a DEMPCA tem investido em ações preventivas, levando informação à população sobre a importância de denunciar casos de violência doméstica. “A prevenção é fundamental. Precisamos conscientizar jovens e a sociedade em geral para que não tolerem esse tipo de conduta e denunciem”, destacou.

De acordo com o delegado, a maior parte das ocorrências está relacionada à violência doméstica, principalmente agressões de parceiros contra mulheres. No entanto, há também um número significativo de casos de violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, considerados prioridade no trabalho da delegacia.

A Polícia Civil reforça que denúncias são essenciais para o enfrentamento desses crimes e para garantir a proteção das vítimas no Vale do Juruá.