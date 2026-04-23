Mesmo ferido, o homem conseguiu subir a estrutura da ponte e buscar ajuda com populares

O monitorado por tornozeleira eletrônica Cleilson Sacramento, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na manhã desta quinta-feira (23), embaixo de uma ponte localizada na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com a própria vítima, que vive em situação de rua e é monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica, ele fazia uso de entorpecentes no local quando foi surpreendido por um homem armado com uma faca. O suspeito não teria dito nenhuma palavra antes de iniciar o ataque. Cleilson foi atingido com dois golpes no braço esquerdo, um no braço direito e outro nas costas. Após a ação, o agressor fugiu.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu subir até a parte superior da ponte e pediu ajuda a um homem que passava pelo local. Em seguida, ambos se dirigiram a comércios próximos, onde solicitaram socorro. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado para prestar atendimento.

Após os primeiros socorros, Cleilson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na área, colheram informações e realizaram patrulhamento na tentativa de localizar o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).