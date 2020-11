Confira as propostas de Socorro Neri e Tião Bocalom para gestão e segurança

Série com as melhores ideias dos candidatos ao segundo turno chega ao fim neste sábado

Para ajudar o eleitor a votar consciente, o ContilNet dá continuidade a uma série de conteúdos informativos sobre as principais propostas dos candidatos ao segundo turno das Eleições para a prefeitura de Rio Branco.

Ao todo, seis matérias trarão as melhores ideias de Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) para 12 eixos de atuação. Serão dois conteúdos diários, um pela manhã e outro pela tarde, com publicação até sábado (28), véspera do pleito.

Cinco propostas de cada eixo foram tiradas diretamente do plano de governo de ambos os pleiteantes. A série teve início com #1 Educação + Saúde, #2 Cultura + Esporte e Lazer, #3 Assistência Social + Moradia, #4 Economia + Turismo e #5 Infraestrutura + Mobilidade e Transporte Público.

GESTÃO

Tião Bocalom:

– Fortalecimento da ouvidoria pública municipal;

– Prefeituras nos Bairros e comunidades rurais;

– Criação do Conselho do Executivo Municipal (Conselho Consultor), com voluntários e entidades para dar norte para gestão e governança;

– Criação da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho das áreas e gestores com base no Programa da meritocracia de Metas do Poder Executivo e contratos de gestão;

– Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, contratação de serviços e gestão dos contratos com fornecedores e prestadores de serviços em parceria com o Ministério Público e Câmara de Vereadores.

“Se a gente administrar bem, gastar bem o dinheiro público a gente consegue beneficiar muita gente. Eu não tô na política para poder ganhar dinheiro, eu entrei para política para servir, como sempre tenho dito”

Socorro Neri:

– Fortalecer a Ouvidoria Municipal de forma a garantir o recebimento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios direcionados ao Poder Executivo Municipal;

– Criar conselhos populares nas regionais administrativas de Rio Branco, de forma a ampliar as práticas de democracia participativa;

– Revisar a tabela salarial dos servidores municipais, com vista ao reajuste salarial;

– Implantar ferramenta de transmissão ao vivo, via internet, dos procedimentos licitatórios;

– Criar o IPTU Verde, visando incentivo fiscal para proprietários de imóveis arborizados, assim como aqueles que adotam energias sustentáveis.

“A prefeitura vem fazendo a complementação do salário mínimo ao vencimento base. Além do vencimento base, os servidores têm adicionais, outros benefícios e é feita a complementação. Ninguém ganha mesmo do que um salário-mínimo. Eu gostaria de ter corrigido isso, porque considero algo injusto, mas o que faltou foi recursos, hoje são 11 categorias em Rio Branco que recebem complementação”

SEGURANÇA

Tião Bocalom:

– Criar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Justiça – SEJUSP, o banco de horas das policias militar e civil para policiamento na zona urbana e rural;

– Criar o projeto Vida Importa como método de educação e proteção constante às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade combatendo a violência e as drogas;

– Instalação de câmeras de monitoramento, em parceria com o Governo do Estado, em pontos estratégicos da cidade.

Socorro Neri:

– Fortalecer ações de segurança primária, por meio da recuperação das vias, da iluminação, incentivo às atividades culturais, esportivas, educacionais, assistência social, inclusão produtiva com ênfase na juventude, como meios de reduzir a vulnerabilidade social;

– Fortalecer a Rede de Proteção Social, por meio da ampliação das parcerias entre as polícias, o Judiciário, o MP, o sistema de cumprimento de penas privativas de liberdade e medidas socioeducativas;

– Implantar Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), como forma de democratizar as decisões através da participação popular nos problemas de segurança pública.

