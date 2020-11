Criminosos com documentos falsos são presos tentando entrar no AC com carregamento de frios

Criminosos com documentação falsa foram presos na manhã desta quarta-feira (18) por agentes da Delegacia de Combate a Corrupção (DECCOR), do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) e fiscais da Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz) quando tentavam entrar no Estado com carregamento de frios.

O delegado Pedro Resende, coordenador da investigação, disse que os suspeitos devem responder por crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica.

A empresa de um deles já movimentou cerca de R$ 300 mil no Acre. “Essa mesma empresa não recolheu os impostos referentes a essa movimentação o que levou os agentes a iniciar a investigação e constatar a irregularidade, porém, mesmo com a autorização de funcionamento suspensa, a empresa vinha movimentando farta quantidade de carga de forma fraudulenta”, disse Resende.

A documentação seria usada para o não pagamento de imposto.

Outra empresa aberta em 2012 estava sendo usada para burlar a fiscalização tributária, com movimentação de R$ 350 mil.

Os empresários foram presos em flagrante.

