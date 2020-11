Cruzeiro faz duelo de ameaçados contra Figueirense para se distanciar da degola

O Cruzeiro encontra o Figueirense nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão

O Cruzeiro aposta em um bom resultado no duelo de ameaçados contra o Figueirense nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada, para abrir vantagem para a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem perder há sete jogos, com quatro empates e três triunfos, o time do técnico Luiz Felipe Scolari chegou ao 15.º lugar e soma 24 pontos, quatro à frente do grupo da degola.

PUBLICIDADE

O Figueirense, enquanto isso, levou 3 a 0 do Vitória en seu compromisso anterior e acumula três derrotas seguidas e quatro jogos sem vitória.

Na zona de rebaixamento, os catarinenses aparecem no 18.º lugar com 19 pontos, a cinco da primeira equipe fora da degola.

O técnico Felipão, ainda invicto, terá à disposição o veterano atacante Rafael Sóbis. O jogador, que estava no Ceará, teve o nome publicado no BID e poderá ser titular na vaga de William Pottker, expulso na rodada passada. Sóbis brigará pela vaga com Arthur Caíke, recuperado de lesão muscular.

“É um momento mágico, é uma oportunidade gigantesca, voltar para o lugar onde eu fui tão feliz. Então, a partir de agora é se dedicar, viver o Cruzeiro 24 horas, porque a nossa luta é árdua, é difícil, mas se nos dedicarmos bastante, no final, vamos ser feliz”, disse Rafael Sóbis.

Ainda no sistema ofensivo, Marcelo Moreno, que estava jogando pela Bolívia pela Eliminatória Sul-Americanas, volta e assume a vaga de Sassá.

No meio-campo, Machado, que recebeu o terceiro amarelo, está suspenso, com Ramon confirmado.

No Figueirense, o técnico Jorginho teve o nome publicado no BID e poderá estrear. Dos três reforços anunciados, dois estão regularizados: o zagueiro Guilherme Teixeira e o lateral-direito Thiaguinho. Apenas o lateral-esquerdo Renan Luís ainda aguarda o registro do seu contrato.

Jorginho terá 12 desfalques, sendo três titulares. O lateral-esquerdo Brunetti (lesão na coxa esquerda) poderá ser substituído pelo improvisado Marquinho, se Renan Luís não for inscrito.

O volante Arouca (lesão na panturrilha da perna esquerda) deverá ceder vaga a Matheus Neris. Já o meia Guilherme (luxação no ombro esquerdo) terá sua vaga ocupada por Dudu.

“Vamos nos dedicar ao máximo para ajudar os atletas a conquistarem a nossa permanência. Vamos lutar e vamos conseguir”, disse Jorginho, tentando transmitir confiança.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários