Deputado Bestene testa positivo para coronavírus e fica em isolamento domiciliar 

Com a doença, Bestene está fora do penúltimo dia de campanha, de acordo com a assessoria

O deputado estadual José Bestene (Progressistas) está acometido pela Covid-19. O resultado foi confirmado por meio de exames médicos e informado nesta sexta-feira (13).

A informação da contaminação do parlamentar foi dada por meio de informantes do Partido Progressistas. No entanto, os rumores de que o candidato estaria internado em uma unidade de saúde não procedem.

Bestene segue as recomendações do médico Marcos Parente. Com a doença, Bestene está fora do penúltimo dia de campanha.

