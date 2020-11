Detalhes do pré-nupcial de Melania Trump: com o que ela fica em caso de divórcio?

O possível término do casamento do presidente norte-americano Donald Trump com a ex-modelo Melania Trump é cogitado desde antes da eleição do empresário em 2016. No entanto, fontes próximas ao casal informam à imprensa internacional que o divórcio estaria mais próximo do que nunca com a derrota de Trump nas eleições presidenciais de 2020.

O jornal britânico Daily Mail relata conversas com contatos próximos ao casal que acreditam que Melania e o marido tenham acordado esperar pelo término do mandato dele para tornar público o fim do casamento. “Ela está contando cada minuto até que ele encerre a presidência e ele possa dar entrada com o divórcio”, afirmou uma fonte.

O Mail relata que o contrato pré-nupcial do casal é segredo guardado a sete chaves, mas seus termos são conhecidos por alguns especialistas consultados pela publicação.

“No caso de divórcio, tudo que está no nome dele vai se manter com ele e tudo no nome dela será dela”, afirmou um advogado consultado pelo jornal. “Os bens de bilionários são motivos de complicações, são empresas, investimentos, tudo muito complexo. Um pré-nupcial nesses termos evitaria qualquer dor de cabeça”.

A mesma fonte também diz crer que o acordo estabelece que Melania poderia manter todas as jóias e demais presentes dadas a ela por Trump durante o casamento. Os dois estão casados desde 2005.

O contato ainda aposta que Melania tenha direito à guarda primária do filho dela com Trump, Barron (14 anos): “Suspeito que a guarda primária ficaria com ela, com ele tendo acesso ao garoto sempre que quiser”.

O primeiro casamento de Trump, com Ivana Trump, mãe dos três filhos mais velhos dele, chegou ao fim em 1992. Ele precisou pagar US$ 10 milhões de indenização e uma pensão para os filhos no valor de US$ 650 mil até que eles chegaram à maior idade. Trump gastou bem menos com seu divórcio de Marla Maples, no qual gastou apenas US$ 2 milhões.

No momento, Donald Trump segue expressando sua descrença na vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020. Ele alega fraude e irregularidades e diz que vai à Justiça para anular o resultado, mas não apresentou nenhuma evidência para suas acusações.

Enquanto Trump se recusa a aceitar a vitória de Biden e ainda não parabenizou seu rival, o candidato democrata já foi parabenizado pelo resultado das eleições pelos ex-presidentes George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter.

Ele também já foi parabenizado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e pelo presidente francês Emmanuel Macron. [Capa: Getty Images]

