Eliminada de ‘A Fazenda 12’, Victória Vilarim fala de Raissa Barbosa: ”Fui falsa com ela”

Victória Vilarim assumiu que chamou Raissa Barbosa de “louca”, ao participar do ‘Hora do Faro’, no último domingo (1º). Ela ainda admitiu que a aliança com Biel, Mirella, Luiza Ambiel e Juliano Ceglia foi o fator que culminou em sua eliminação de ‘A Fazenda 12’.

Ao avaliar sua participação no reality, Victória assumiu que chamou Raissa de “louca”. “Eu fui falsa com ela”, disse após ver imagens com a vice-Miss bumbum.

“Eu briguei com ela, eu já tinha falado tudo o que eu achava dela. Para os meus amigos, eu desabafava. A questão ‘louca’, na briga que ficou eu, Lu [Luiza Ambiel], Mirella, naquela briga eu não chamei ela de louca”, afirmou ao ser pressionada pelos convidados do programa.

ALIANÇA ERRADA

Após deixar o confinamento, Vilarim afirmou que pelo o que já pôde observar, Biel é o menos querido a levar o prêmio. Ela também contou que se sentiu segura ao se aproximar de Luiza. “Uma proteção que eu gosto de ter”, acrescentou.

“O meu erro foi me unir com pessoas que o público aqui fora não concorda”, disse.

A morena ainda ressaltou que a aproximação com os peões do grupo ‘Bico Preto’, como se denominavam, aconteceu de maneira natural. “As coisas acontecem, o jogo vira. As pessoas que você gostava, você não gosta mais”, completou.

