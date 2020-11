Em caravana pelo país, movimento Livres passa por Rio Branco e se reúne com candidatos

Iniciado em 30 de setembro, no Rio de Janeiro, o tour vai passar por 18 cidades em 4 regiões do país

Os líderes nacionais do movimento liberal Livres passarão por Rio Branco na sexta-feira e no sábado (06 e 07). Em caravana pelo Brasil, o intuito dos dirigentes é fortalecer campanhas de líderes certificados pelo movimento e divulgar as propostas do seu Caderno de Políticas Públicas Municipais, conjunto de propostas para as cidades brasileiras que auxilia as candidaturas ligadas ao grupo. Na cidade, o encontro será com o candidato a vereador Emerson Jarude (MDB).

Advogado, Emerson Jarude foi eleito o vereador mais jovem de Rio Branco em 2016. Ele é Conselheiro Estadual da OAB/AC, e já atuou nos Correios, Detran/AC, PGE/AC, Defensoria Pública/AC, SEBRAE/AC, Tribunal de Justiça/AC, além do seu escritório de advocacia.

A ocasião também servirá para reforçar a divulgação do caderno de políticas públicas municipais do Livres, um conjunto de propostas liberais para as cidades brasileiras que auxiliam as candidaturas ligadas ao grupo.

Iniciado em 30 de setembro, no Rio de Janeiro, o tour vai passar por 18 cidades em 4 regiões do país. “Este é um momento para reforçarmos as ideias liberais nas campanhas e aprofundarmos o debate em torno de pautas como responsabilidade fiscal, simplificação do Estado, criação de oportunidades e compromisso com os direitos individuais”, pontuou Paulo Gontijo, um dos porta-vozes do movimento.

Sobre o Livres

O Livres é um movimento liberal suprapartidário que promove engajamento cívico e desenvolvimento de lideranças, projetos de impacto social e propostas de políticas públicas para aumentar a liberdade individual no Brasil. Com mais de 3 mil associados entre todas as regiões do país, o Livres possui 24 mandatários associados (6 deputados federais, 8 deputados estaduais e 10 vereadores) e um Conselho Acadêmico composto por Elena Landau, Fernando Schuler, Leandro Piquet, Persio Arida, Ricardo Paes de Barros, Samuel Pessôa, Sandra Rios e Paulo Roberto de Almeida. Constituído formalmente como associação civil sem fins lucrativos desde 2018, o movimento nasceu em janeiro de 2016 como uma tendência partidária incubada no PSL com o propósito de renovar o partido, mas deixou a sigla por divergir da entrada do então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Porta-vozes

1) Paulo Gontijo

Analista político, especialista pela Universidade americana de Georgetown (Washington, D.C.), conselheiro do think tank liberal brasileiro Instituto Millenium e diretor-executivo do movimento liberal Livres.

2) Izabela Patriota

Doutoranda em direito econômico pela Universidade de S. Paulo (USP), Mestre na mesma área pela Universidade de Brasília (UnB) e graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Diretora de Políticas Públicas do movimento liberal Livres e de Relações Institucionais do Lola Brasil. Foi professora de Análise Econômica do Direito, no IDP (Brasília) e da pós-graduação em Direito da FMU/Laureate. Fellow do Mercatus Center, na George Mason University (Virgínia/EUA). Foi alumni do Cato Institute, em Washington/DC. É colunista do Instituto Mercado Popular.

3) Mano Ferreira

Jornalista e especialista em comunicação política, cofundador e diretor de comunicação do Livres. Alumni da International Academy for Leadership da Fundação Friedrich Naumann Pela Liberdade, da Alemanha. É cofundador do Students For Liberty no Brasil.

