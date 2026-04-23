PT lança curso para atuação de militantes nas redes sociais

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou um curso voltado à formação de militantes para atuação nas redes sociais durante o período eleitoral. A iniciativa, chamada “Porta-vozes do Lula”, tem como objetivo orientar apoiadores na produção de conteúdo digital e no uso de ferramentas de comunicação.

De acordo com informações divulgadas, o projeto também prevê a participação de influenciadores digitais e busca ampliar a presença do partido no ambiente online. A proposta inclui orientações sobre estratégias de comunicação, defesa de posicionamentos políticos e uso de aplicativos como o WhatsApp.

Segundo o secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, a iniciativa tem como foco qualificar a militância em um cenário marcado pela velocidade da informação e pela disputa de narrativas nas redes sociais. Ele afirma que o objetivo é fortalecer a atuação digital e enfrentar práticas que o partido classifica como desinformação.

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A primeira oficina do projeto foi realizada nesta quarta-feira (22), em Brasília, reunindo dirigentes e simpatizantes. A formação também contou com a participação de nomes ligados à comunicação da pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Instituto Lula.

O lançamento ocorre em meio ao avanço das estratégias digitais na política e à intensificação da disputa por engajamento nas redes sociais, especialmente em períodos eleitorais. A iniciativa do partido busca ampliar sua presença nesse ambiente e fortalecer a comunicação com apoiadores.

Com informações Bacci Notícias