Mailza participa de certificação de 299 alunos em Cruzeiro do Sul

Em celebração marcada pelo incentivo à educação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da juventude acreana, o governo do Acre realizou, nesta quinta-feira, 23, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, a cerimônia de certificação de 299 estudantes concluintes do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), promovido pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), por meio do Centro de Educação Profissional e Tecnológica Ceflora. A solenidade contou com a presença da governadora Mailza Assis e reuniu autoridades, familiares e a comunidade escolar dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Os estudantes concluíram cursos técnicos e de qualificação profissional nas áreas de Administração, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, auxiliar de laboratório de saúde, computação gráfica, Enfermagem, fiscal de obras, frentista, instalador e reparador de redes de computadores, operador de computador e redes de computadores.

Compromisso com a juventude

Durante a cerimônia, a governadora Mailza Assis destacou o compromisso da gestão estadual com políticas públicas voltadas à juventude e à inclusão produtiva.

“Esse é um dos grandes feitos do nosso governo: investir na educação e ampliar oportunidades por meio do Ieptec, com cursos técnicos profissionalizantes que preparam nossos jovens para o primeiro emprego e para o ingresso no mercado de trabalho. Hoje celebramos a certificação de 299 alunos, entre mais de 18 mil já formados pela instituição, reforçando nosso compromisso com a qualificação profissional e com o futuro da juventude acreana.

A chefe do Executivo estadual declarou ainda que o objetivo do governo é criar oportunidades para que os jovens permaneçam no Acre, construindo suas trajetórias e contribuindo para o desenvolvimento do estado. Destacou também que a gestão tem dialogado com empresários, empreendedores e indústrias interessados em investir na região, gerando emprego e renda. Segundo ela, a iniciativa fortalece a economia local e amplia as oportunidades para que a mão de obra qualificada encontre espaço no próprio estado”, disse.

Educação transformadora

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, ressaltou a importância da formação técnica para ampliar oportunidades aos jovens acreanos.

“A entrega destes certificados representa um marco na vida desses jovens, que agora passam a contar com qualificação profissional e melhores perspectivas de carreira. É importante destacar o papel do Ieptec na geração de oportunidades de emprego. Antes, a oferta de cursos técnicos era limitada. Hoje, os alunos concluem a formação mais preparados e com vantagem competitiva para ingressar no mercado de trabalho, especialmente em áreas de grande demanda, como enfermagem. Esse avanço conta com o apoio do governo do Estado, que investe na ampliação de oportunidades para a juventude acreana. Em apenas três anos, o Ieptec expandiu sua atuação de poucos milhares para mais de 20 mil alunos, consolidando-se como referência nacional na educação profissional”, declarou.

Segundo a instituição, nos últimos quatro anos o Ieptec registrou crescimento superior a 200% no número de vagas ofertadas e no total de estudantes formados em cursos técnicos.

Histórias de superação

Entre os concluintes, a estudante Maria Eduarda Pereira, formada no curso Técnico em Enfermagem, celebrou a conquista.

“Sinto muita gratidão, pois concluir o curso Técnico em Enfermagem sempre foi um sonho, já que essa é a área que desejo seguir. Sou imensamente grata por essa oportunidade, especialmente por saber que muitas pessoas, devido às dificuldades financeiras, não conseguem ter acesso a essa formação. Não foi uma caminhada fácil, enfrentei desafios e diversas situações difíceis, mas com dedicação, esforço e o apoio de pessoas importantes, consegui vencer cada etapa e alcançar essa conquista”, disse.

Já o formando Deidimar Tavares, do município de Rodrigues Alves e morador da comunidade Profeta, concluinte do curso Técnico em Administração, destacou a importância da capacitação profissional como ferramenta essencial para ampliar oportunidades e construir um futuro promissor.

“Para mim, é uma imensa alegria estar aqui hoje. Concluir o curso Técnico em Administração sempre foi um sonho, e quando soube que haveria turma na minha região, que é de difícil acesso, fiquei muito feliz por ver nosso esforço sendo valorizado. Hoje tenho a certeza de que tudo valeu a pena, pois superamos muitas dificuldades e alcançamos essa conquista. É um momento especial não só para mim, mas para toda a turma e para nossa comunidade. Ter acesso ao ensino técnico é muito importante para os jovens de Rodrigues Alves, da comunidade Profeta e de todo o Vale do Juruá, especialmente para quem vive em localidades mais distantes. Sinto muito orgulho de estar aqui representando nossa região”, afirmou.

Investimento estadual

Para viabilizar a política pública de formação técnica e profissional, o governo do Acre investiu R$ 27.983.058 na oferta de cursos para estudantes da rede pública estadual.

A iniciativa beneficiou 2.706 estudantes distribuídos nos 22 municípios acreanos, dos quais 2.449 concluíram os cursos com êxito.

A ação reafirma o compromisso do governo do Acre com a educação como instrumento de transformação social, promovendo inclusão, cidadania e desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado.

Agência de Notícias do Acre