Em nova caminhada na Baixada da Sobral, população reafirma apoio a Bocalom

Às vésperas do pleito que definirá os novos ocupantes da prefeitura de Rio Branco e da Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos, o candidato Tião Bocalom (Progressistas) realizou uma nova caminhada na Baixada da Sobral para dialogar com comerciantes, populares, juventude e autônomos. Acompanhado da militância, ele percorreu diversos pontos da região ao lado da população, que reafirmou total apoio em todo o processo.

Consultor de vendas em uma loja de material de construções do local, José de Fátima Gomes, chamou o prefeiturável até o local do trabalho para apoiá-lo e dar palavras de incentivo. “Já votei nele em outras ocasiões e manterei a mesma posição porque acredito na capacidade de administração dele, é isso que precisamos para a nossa cidade progredir de verdade. Creio que, como prefeito, Bocalom vai melhorar a infraestrutura e a economia em todos os setores”, falou.

Josiane Souza, vendedora de uma loja de confecções, também fez questão de conversar com o candidato para expressar o apoio e falar sobre os anseios que a classe tem. “Só o Bocalom é capaz de fazer o que precisa, acredito que as propostas dele são as melhores. Ele precisa de uma chance, merece muito chegar até lá porque trabalha pensando sempre no povo, sem querer beneficiar os que já são ricos e poderosos. Ninguém é mais capacitado e preparado em gestão que o Bocalom”.

“Não tenho dúvida nenhuma que toda a Baixada é 11. Sempre fui acolhido de forma especial pelas pessoas que vivem e trabalham aqui, o que não é diferente desta vez. Aliás, a diferença de agora para outras eleições é que o carinho das pessoas aumentou. Creio que aqui temos mais de 50% dos votos da região porque é isso que os cidadãos nos transmitem nas conversas que temos. Graças a Deus, o sentimento de esperança por dias melhores aumenta em todos”, finalizou o candidato.

