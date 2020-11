Em Xapuri, Polícia Civil prende traficante que vendia drogas em casa

A Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas em Xapuri, no interior do Acre, na terça-feira (3). Identificado pelas iniciais C.P.A., ele portava maconha, cocaína, creatina – suplemento para atletas – e material para embalar a droga, além de R$ 1.280 em espécie.

As investigações apontam, ainda, que o acusado era dono do entorpecente apreendido com duas mulheres que foram detidas no dia 30 de setembro deste ano. Elas teriam sido contratadas para fazerem o transporte até a cidade.

C.P.A. vendia o produto ilegal diretamente de casa e já era fichado na polícia por tráfico.

