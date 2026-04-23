Modelo acreana posa para a Gucci, em Milão

Modelo do Acre se consolida entre nomes em ascensão no cenário fashion

A modelo acreana Gaby Dobbins alcançou mais um marco importante na carreira ao protagonizar um ensaio fotográfico para a renomada marca italiana Gucci. A modelo postou uma foto do ensaio em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 23, em Milão.

O trabalho reforça a projeção da acreana no cenário internacional da moda, consolidando sua trajetória em campanhas de grande visibilidade e evidenciando o talento que vem ganhando espaço fora do país.

Sucesso internacional

Gaby Dobbins é natural do município de Sena Madureira, foi indicada à categoria Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards, uma das premiações que reconhecem profissionais e projetos que se destacaram na moda brasileira ao longo de 2025.

A modelo aparece entre os nomes que seguem na disputa, as vencedoras serão anunciadas em cerimônia oficial no dia 27 de abril.