Entenda por que Bruna Marquezine e outros jovens atores escolhem a Netflix

Uma das notícias mais impactantes do entretenimento em meio à confusão de 2020 foi a confirmação de Bruna Marquezine na Netflix.

A atriz, que durante anos foi um dos rostos da nova geração da Rede Globo, deixou a televisão tradicional e migrou para o streaming.

Confirmada nessa terça-feira (23/11), a notícia da chegada de Bruna Marquezine à Netflix é uma continuidade de um processo de mudança no entretenimento audiovisual brasileiro.

Os principais talentos do país, antes, ficavam na Globo. Porém, as alterações nos modelos de contrato na emissora e a migração da audiência mais jovem impactaram o cenário.

Levantamentos do Kantar Ibope mostram que os serviços de streaming já representam a segunda maior audiência do Brasil – atrás, apenas, da Globo.

A medição, porém, leva em conta apenas televisões ligadas nas plataformas, sem considerar o consumo por celular, tablets e computadores.

Atualmente, a consultoria Bernstein estima que a Netflix tenha 17 milhões de assinantes no Brasil. O número é maior que o total de usuários de TV por assinaturas: 15,2 milhões, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Esses dados servem para mostrar a centralidade da Netflix no mundo do entretenimento brasileiro. Além de Bruna Marquezine, grandes nomes já optaram por integrar o time da multinacional.

Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Leandro Hassum, Marco Pigossi, Manu Gavassi, Giovanna Lancellotti, Tainá Müller, Fernanda Paes Leme, Kéfera e Seu Jorge são alguns deles.

“A Netflix tem um compromisso de longo prazo com a indústria criativa brasileira e queremos ter grandes histórias brasileiras, independentemente do gênero e do formato. Para isso, buscamos trabalhar com os melhores talentos, sejam eles já conhecidos como Bruna Marquezine, ou novas vozes como Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e muitos outros. Essa diversidade de atores brasileiros nos permite escolher o melhor elenco a partir da trama que queremos contar, o que resulta em histórias únicas e apaixonantes”, diz o canal, em resposta ao Metrópoles.

Esses nomes estão em grandes produções, como Irmandade e a internacional Tidelands. Em 2020, por exemplo, o comediante Leandro Hassum protagonizará o especial de Natal da Netflix. O filme Tudo Bem no Natal Que Vem tem estreia prevista para 3 de dezembro.

“As atrizes e os atores brasileiros estão motivados para trabalhar com a Netflix pois encontram a oportunidade de viver grandes papéis em nossas diversas produções originais, aproveitando a liberdade criativa”, afirma o serviço.

Carreira internacional

Outro fator que atrai talentos para a Netflix é a possibilidade de uma carreira internacional. Produções não norte-americanas do serviço são exibidas em todo o mundo, alavancando nomes ao status de estrelas globais.

Os casos mais recentes ocorram na produção espanhola La Casa de Papel e também na série alemã Dark. A brasileira 3% igualmente teve sucesso em outros países.

“Temos muito orgulho de ser uma plataforma criativa que permite e dá liberdade aos criadores e talentos para que empreguem sua energia em fazer o melhor trabalho de suas carreiras, porque oferecemos a eles a oportunidade de trabalhar em histórias incríveis e autênticas”, finaliza a Netflix.

