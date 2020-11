Ex da filha de Valdemiro Santiago juntou R$ 800 milhões antes de separação

Em setembro, Raquel Santiago foi acusada pelo ex-marido de traí-lo com o assessor do pai, ex de sua irmã

A pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, não está mais casada com Felipe Iannie Pires no mês passado. O processo de separação segue em segredo de justiça.

Segundo fontes da coluna Leo Dias, o ex-marido da religiosa juntou R$ 800 milhões antes de se separar dela. A filha mais velha de Valdemiro se envolveu, recentemente, em uma polêmica conjugal, já que estaria sendo acusada de trair Filipe Iannie com o assessor do pai — que também seria ex-companheiro de sua irmã.

Circularam pelas redes sociais imagens íntimas que supostamente seriam da pastora conversando com o amante e um áudio atribuído ao seu cunhado fazendo a denúncia. Parece que o mar não está para pastores. Além das tretas familiares, Valdemiro pode ser tirado da TV pelo novo canal Loading. Em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a arrecadação da igreja desabou em 2020, o que levou a família do religioso a passar por uma crise financeira marcada, inclusive, por várias penhoras de credores.

