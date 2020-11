Felipe Neto faz live para explicar indiciamento pela Polícia Civil; assista

PUBLICIDADE

View this post on Instagram

Enquanto isso, membros do governo seguem comemorando, como se o indiciamento do delegado já tivesse sido acatado pelo Ministério Público. Não foi. Nesse momento, não há absolutamente nada contra mim além de um pedido de um delegado. Pedido esse que está gerando revolta em milhares de juristas sérios pelo Brasil. Pra vcs terem ideia, ele me acusa de expor crianças a PORNOGRAFIA e a INCITÁ-LAS A PRATICAREM CRIMES. O caso é escandaloso.