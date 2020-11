FEM publica listas de inscrições aptas e inaptas para editais da Lei Aldir Blanc

Foram publicadas hoje, no Diário Oficial do Estado, a lista de cadastros aptos e não aptos para recebimento do auxílio emergencial e a lista de inscrições deferidas e indeferidas em editais, ambas referentes à aplicação da Lei Aldir Blanc. Os proponentes têm até 2 dias úteis para apresentar recurso, preenchendo um modelo disponível no site da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e enviando-o ao endereço de e-mail: [email protected]

O chefe da Divisão de Fomento e Incentivo à Cultura, Augusto Hidalgo, explica que, pelo elevado número de propostas recebidas, o cronograma dos resultados foi retificado. “Essa mudança foi necessária para que conseguíssemos realizar a análise técnica de todas as inscrições e agora disponibilizar os resultados para os recursos dos proponentes”

A publicação da lista final de inscrições deferidas e indeferidas e da lista dos cadastros aptos para recebimento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc está prevista para o dia 1º de dezembro. Os titulares dos cadastros considerados aptos que não informaram os dados de conta bancária no Banco do Brasil devem providenciar a abertura da mesma e informar o setor de Divisão de Apoio às Artes da FEM para recebimento do auxílio, de forma presencial ou pelo e-mail: [email protected].

