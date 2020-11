Homem que matou ex- mulher a facadas na Capital é condenado a 16 anos de prisão

O diarista Valquimar Albino Pinho foi condenado pela o assassinato da ex-mulher, Maria Luzemira de Araújo, de 36 anos.

A decisão foi do conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada na sexta-feira (6) no Fórum Criminal.

Valquimar, que confessou o crime, foi sentenciado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado com o agravante de feminicídio.

O assassinato aconteceu no dia 18 de julho, na Rua da Eta, bairro Plácido de Castro, região da Sobral. Durante o júri foi comprovado que o casal, que trabalha no lixão, se encontrou para conversar e ingerir bebida alcoólica, mas após um desentendimento o diarista pegou uma faca e matou a ex-mulher.

Maria Luzemira ainda tentou fugir, mas foi alcançada e morta a golpes de faca. O autor do crime foi preso em flagrante, após tentar colocar fim a própria vida.

Na mesma decisão a juíza Isabelle Sacramento decretou a prisão do réu e negou o direito de apelar da sentença em liberdade.

