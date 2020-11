Horóscopo do dia: Confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Após meses de reavaliação individual, podemos agir no mundo externo mais alinhados com a própria personalidade

Marte volta ao movimento direto em Áries. Após meses de reavaliação individual, podemos agir no mundo externo mais alinhados com a própria personalidade e vontade. Siga em frente com seus planos e confie na sua capacidade. A Lua em Escorpião reforça a intensidade emocional necessária para tocar a vida em frente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu regente, Marte, volta finalmente ao movimento direto no seu signo (solar ou ascendente). Após a reavaliação, está apto a agir com mais fidelidade a si próprio, buscando sua identidade única e força pessoal. Momento para viver de acordo consigo próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Após muita reviravolta no terreno do subconsciente, está mais apto agora a agir neste terreno emocional. Sua assertividade emocional está em alta, lhe permitindo libertação de complexos e dores. Ação meditativa e espiritual facilitada.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Depois de muita reavaliação de seu papel no coletivo e com amizades, está apto a agir com mais propriedade no contato humano. Seja autêntico no contato com as pessoas. Não tem que agradar o outro, mas busque aqueles com quem pode ser autêntico. Lute por causas justas e mostre sua iniciativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Após um bom período de reavaliação, está apto a agir mais na esfera profissional. Seja proativo, busque assertividade na divulgação de seu trabalho. Mostre sua competência profissional e lute por suas ambições. Use de sua autoridade para seguir em frente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Após um bom período de reavaliação, está apto a lutar pelos seus princípios, ética, crenças e fé. Aja de acordo com sua consciência e com aquilo que acredita ser o melhor e mais ético. Busque se aventurar mais, ser mais audacioso e expandir seus planos futuros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Após um bom período de reavaliação, está mais apto a viver a sexualidade e/ou afetividade com maior intensidade e honestidade. Também está mais conectado à força e assertividade d e suas emoções. Esteja com o outro, mas sem deixar de ser você mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Após um londo período de reavaliação, está mais apto a agir em prol das relações e parcerias. Busque motivações conjuntas, objetivos em comum. Luta com cooperação. Busca de identidade de casal. Auxilie o outro a ser mais ele mesmo e seja você também autêntico nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Depois de uma longa reavaliação, está mais apto a ser assertivo no plano material, na execução de seu serviço e trabalho. Tenha proatividade e dê o seu melhor com energia e disposição. Também força nas atividades físicas e cuidados com o corpo. Busque seu toque individual no trabalho.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Após um longo período de reavaliação, está mais apto a agir de acordo com sua própria vontade e comando, a partir de uma criatividade pessoal e única. Direcione sua vida conforme sua vontade individual. Busque expressão individual e criativa, brinque e se aventure.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Depois de um período de reavaliação, chegou o momento de ter mais assertividade emocional e agir em prol de seus sonhos e vida pessoal. Lute pela conquista de suas emoções, de seu lar e/ou espaço pessoal. Saiba agir ouvindo primeiro sua voz pessoal e não somente obrigações externas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Após um bom período de reavaliação, chegou o momento de se afirmar através da fala e comunicação. Lute por suas ideias, por aquilo que acredita. Divulgue ideias pessoais, faça escolhas com assertividade. Estude com intensidade e busque novas informações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Depois de um bom período de reavaliação, chegou o momento de lutar pelos ganhos materiais. Use sua força e assertividade para potencializar ganhos materiais e financeiros. Se fortaleça na capacidade de se bancar. Também esteja centrado na afirmação de seus valores pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com

