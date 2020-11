Horóscopo do dia: Confira a previsão deste domingo para seu signo

Silêncio mental – Mercúrio retrógrado em Libra faz quadratura a Saturno em Capricórnio. Somos obrigados a rever nossas escolhas, em especial nas parcerias e amor, sob a luz dos limites, da responsabilidade e compromisso. Não somente precisamos introjetar no nível mental, mas também saber a hora de nos calar. O silêncio também pode ser uma poderosa resposta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de compromisso lhe pede que tenha mais ponderação naquilo que comunica ao outro. Pode ser que tenha que verbalizar a necessidade de limites, mas saiba fazê-lo com o senso de justiça libriano. Também saiba dosar o quanto dá importância ao que o outro acha de você. Conflitos entre vida conjugal e profissional precisam também ser mediados com calma.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas rotinas, saúde a trabalho são questionados agora. O que você faz lhe realiza pessoalmente? Se alinha com seus princípios? Também precisa rever a maneira como se comunica no trabalho. Nem tudo é só trabalho, você também precisa ter compromisso com seu tempo de lazer e descanso. Crenças sobre saúde também são questionadas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A maneira como se expressa é questionada agora. Você tem se expressado somente sob o viés da razão ou tem permitido que seu emocional venha à tona? Seu compromisso em viver seu lado emocional lhe pede um pouco mais de introspecção e profundidade. Saber fazer silêncio quando necessita se encontrar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As relações sociais, casamento e parcerias lhe fazem questionar os próprios sentimentos e como os expressa. A frieza ou indiferença do outro pode ser uma chave para que você busque em seu próprio silêncio a resposta que precisa. Saiba a hora de dizer não e de buscar seu próprio limite. Comunique o que for realmente importante, mas não sem antes digerir todo o conteúdo emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas ideias e comunicação são questionadas. Antes de falar ou reclamar, veja se não há algo de prático que possa ser feito. Suas ideias estão abundantes e brilhantes, mas são questionadas pelo senso de praticidade e realismo. A concretização pode não ser exatamente o que você idealizou, mas é melhor algo imperfeito e real do que viver de sonhos não realizados.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As questões materiais e financeiras podem estar lhe ocupando a mente neste período, porém é preciso lembrar que você tem de ter o compromisso consigo mesmo, em ser quem você é, viver a vida com prazer. Bens materiais não substituem sua realização pessoal. Aprenda a silenciar e escutar mais o que pede seu coração. Sua criatividade pode lhe auxiliar na resolução de problemas de ordem prática.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está em atividade intensa com a passagem de Mercúrio pelo seu signo (solar ou ascendente), porém o compromisso de ouvir suas próprias emoções pede espaço. Tire tempo para introspecção, para mandar a mente se calar um pouco, assim como a comunicação externa. Escute as importantes mensagens emocionais que lhe chegam hoje.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está ligada aos planos mais sutis, ao espiritual, aos sonhos e às questões emocionais e psíquicas. Todavia, é preciso ter também um senso de comprometimento com o presente. Você precisa silenciar e aprender a integrar os importantes insights que vem do sutil em sua ação prática na vida material. Equilibre o material e o espiritual.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio tem lhe estimulado a mais contato social, porém você deve se lembrar de se pautar no compromisso com seus valores pessoais e desejos. Você tende, no geral, a dizer “sim” nas relações de amizade e sociais, porém aqui é lembrado que também deve ter a sabedoria do “não” quando necessário. Equilibrar necessidades pessoais e coletivas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente tem divagado muito pelo trabalho e carreira, porém o dia de hoje lhe relembra que também precisa ter profundo comprometimento consigo mesmo. Um agir de maneira robótica é questionado pelo seu senso de compromisso para consigo mesmo no nível pessoal. Saiba se escutar para dar uma contribuição mais verdadeira no trabalho e compromissos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente divaga bastante agora em seus ideias, crenças, posicionamentos políticos, sociais e religiosos. Todavia, o compromisso com seu lado emocional lhe pede mais silêncio antes de julgar qualquer uma destas instâncias. Busque sua sensibilidade, tenha compromisso com sua visão subjetiva e espiritual. Não ignore sua sensibilidade, pois ela tem mensagens importantes acerca de sua visão de mundo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente tem resgatado questões emocionais profundas. Questões com amizades e grupos podem lhe cutucar em tais emoções, mas é preciso ter maturidade na vida social, sabendo estabelecer limites justos e também a hora de conter emoções excessivas. Busque a meditação e silêncio antes de tomar qualquer atitude relacionada a outros.

