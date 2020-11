Horóscopo do dia: confira a previsão deste sábado para seu signo

Veja as previsões do astrólogo Cícero Augusto e saiba o que os astros reservam para você neste dia

ÁRIES

A Lua faz um aspecto negativo com Urano e a parte da manhã pode ficar um pouco agitada, com mudanças de planos e imprevistos. Este final de semana é o momento certo para ativar sua vida social com a Lua nova neste domingo. Superando alguns problemas, terá melhoria material em breve.

TOURO

O Sol em bom aspecto com o planeta anão Plutão traz força e renovação. Podemos nos sentir mais poderosos. Durante a tarde será possível contornar os obstáculos e superar as dificuldades. Romantismo, sensibilidade e conexão. Os sonhos podem trazer mensagens significativas.

GÊMEOS

Este será um sábado de disposição maior para passeios e viagens. A tarde haverá ainda maior agitação. O dia é bom para o amor, os interesses econômicos e as viagens, embora possa prejudicar a saúde. O seu empenho para melhorar ajudará para alcançar equilíbrio.

CÂNCER

Bons resultados podem começar a chegar, realizando alguns desejos que tem há muito tempo. Uma decisão precisa ser tomada rapidamente, mas sempre bem pensada e planejada. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa a noite mais agradável. Romantismo, sensibilidade e conexão.

LEÃO

Mantenha o entusiasmo nas relações, podendo atrair a atenção das pessoas, amigos colegas e a pessoa amada, pelo seu modo aristocrático de ser. Os relacionamentos novos são ampliados neste final de semana. Terá um momento especial à noite junto do seu amor.

VIRGEM

O Sol em bom aspecto com o planeta anão Plutão traz força e renovação. Evite preocupar-se com os erros dos outros e apontá-los de uma forma crítica e detalhista demais. Mantenha um forte romantismo nas relações amorosas e será feliz.

LIBRA

A Lua faz um aspecto negativo com Urano e a parte da manhã pode ficar um pouco agitada. Procure se aproximar do modo de vida de quem ama. Corre perigo de acidentes pessoais ou problemas pessoais nestes próximos dias. Os sonhos podem trazer mensagens significativas.

ESCORPIÃO

O Sol em bom aspecto com o planeta anão Plutão traz força e renovação. Leve adiante as mudanças e mantenha o rumo com firmeza. Encare tudo dentro da realidade e não deixe para resolver nada a semana que vem, faça isso neste sábado.

SAGITÁRIO

Precisa ter cuidado com situações que ainda o perturbam com o Sol indo para o seu signo a partir do dia 22. Aumenta a gentileza nos relacionamentos que são ampliados. A reflexão e a meditação são fundamentais para encontrar respostas para suas dúvidas.

CAPRICÓRNIO

Precisa muito do apoio de quem ama e daqueles que gostam de você. Com o Sol em Escorpião precisa evitar atitudes moralistas demais e achar que não tem direito de ser feliz. No final do domingo com a Lua Nova poderá ficar mais agitado e querer fazer tudo sem pensar bem.

AQUÁRIO

Veja se atitudes egoístas não estão prejudicando os relacionamentos a sua volta. Mantenha o ritmo no trabalho realizado e não se arrependa pelas atitudes tomadas. Precisa resolver uma situação de forma definitiva sem ficar adiando o que deseja resolver.

PEIXES

O Sol em Escorpião sempre traz novidade na vida do pisciano. Prepare-se para superar tensões na rotina compreendendo alguém que ama e suas emoções. Alguma tensão, atrito ou rompimento pode ocorrer, mas será tudo coisa passageira.

