Horóscopo do dia: Confira a previsão para seu signo neste domingo

Vênus em Libra faz oposição a Marte em Áries. Ambos domiciliados, ocorre aqui uma grande força criativa e uma atratividade intensa das polaridades. Todavia, como Marte ainda está retrógrado, somos chamados a um olhar interno de como agimos e reagimos perante o outro. Convite para a cura das relações a partir de uma honestidade pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O outro lhe chamará muito a atenção agora. Lembre-se da jornada de retrogradação de Marte, seu regente, que vem lhe conectando mais a si mesmo. Se permita este contato com o outro, mas também seja autêntico na sua expressão pessoal. Amor e atração em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Relações de trabalho e rotineiras lhe chamarão mais a atenção. Por mais que você tenda a ser diplomático e racional nesta área, lembre-se que seu lado emocional tem algo a dizer sobre tais relações. Mesmo o envolvimento romântico no trabalho pede clareza emocional entre as partes. Busque também coloicar mais da sua sensibilidade nas questões materiais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de criatividade e autoexpressão estão plenos e isso pode atrair a atenção e o olhar de muitos sobre você. Saiba se colocar de acordo com seus valores e com muita elegância, mesmo perante a intensidade da opinião pública ou de amigos e grupos. Romances em alta, sem perder a liberdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu amor pelo lar, casamento e doação afetiva estão em alta neste período, mas não deve se esquecer de seu senso de autonomia, trabalho e autoridade que tem sido trabalhado. Sua autonomia é importante e deve ser estimulada, até para que seja melhor na área pessoal e familiar. Amor por figuras de autoridade também.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua comunicação e ideias estão mais inclusivos e conciliatórios, mas não se esqueça de ser fiel aos seus princípios. Saiba defender suas ideias e princípios com clareza e objetividade. A busca por ser mais você mesmo também atrai o olhar das pessoas, trazendo inspiração e motivação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu senso de valor próprio está alto, porém há também o estímulo da troca, que ocorre bem intensamente. Se permitir mais a vivência afetiva e/ou sexual também será importante no seu senso de integração consigo. Sexualidade intensa. Se permita, porém, fazer tudo isso sendo autêntico e sabendo quais são seus limites.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, passa pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe intensificando todas as suas qualidades naturais de diplomacia, sociabilidade, charme, justiça, imparcialidade, sedução e empatia. Isto atrairá muito a atenção do outro. Se permita mais ação no terreno das relações, mas sem perder seu senso de comprometimento consigo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua boa relação com suas emoções e sentimentos lhe facilita a força de realização no plano material. Permita que toda essa inspiração seja canalizada na prática pela força de Marte. Pareceria com o espiritual e/ou emocional na resolução material. Conciliar idealização romântica com vivência prática. Bons insights quanto a saúde e cuidados materiais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de vida social, amizade e equilíbrio com grupos e amizades está em alta. Relações harmônicas em alta. Todavia, você é lembrado de que deve dar sua contribuição pessoal e ser autêntico perante os outros. Nem sempre tem de agradar, em especial se isso fere seu senso pessoal. Amor e amizade complementando um ao outro. Ame as pessoas, mas seja você mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu amor pelo trabalho está em alta, assim como parcerias em tom conciliatório neste âmbito. Todavia, suas emoções pessoais não devem ser ignoradas. Querer agradar figuras de autoridade ou dizer sempre “sim” no trabalho pode ser um erro, caso isso atropele seu mundo pessoal. Aprenda a conciliar a dinâmica pessoal-profissional e/ou público-privado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu tom mais conciliatório e diplomático no nível das crenças e ideais tem sido estimulado por Vênus, mas também deve se lembrar de dar sua opinião pessoal com Marte. Lembre-se de fazer suas próprias escolhas, sem esquecer de ouvir o que o outro tem a lhe dizer. Atração expansiva e livre em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de troca afetiva e sexual está em alta com Vênus, mas Marte te relembra de não abrir mão de seus valores e vontades pessoais, por mais que tenha uma tendência a querer agradar o outro (em especial nesse terreno afetivo, sexual e de valores conjuntos). Se permita este forte envolvimento, mas jamais deixe de ser autêntico ou de se pautar nos seus valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

