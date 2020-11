Idoso remove parte de hérnia de 30 kg após mais de 5h de cirurgia

O idoso de 71 anos que aguardou por quase um ano pela cirurgia para retirada de uma hérnia gigante foi submetido a procedimento para remover parte da estrutura, que pesava cerca de 30 kg. Ao G1, neste domingo (1º), a filha do idoso, que já recebeu alta médica, conta que o pai já consegue andar e ir ao banheiro sem precisar de ajuda após a cirurgia.

O paciente, que é natural de Praia Grande, no litoral de São Paulo, percebeu a presença da hérnia na região do abdômen há cerca de quatro anos. No entanto, a hérnia infra-umbilical lipomatosa foi diagnosticada em agosto de 2019, quando a condição já limitava a mobilidade do idoso.

Após a filha do idoso conversar com o G1, em 21 de outubro, a equipe do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, entrou em contato com a família para que o idoso passasse por nova consulta médica. A avaliação aconteceu no dia 23 de outubro e, no dia seguinte, o paciente foi informado de que seria submetido à cirurgia.

“Analisaram os exames, a hérnia, e disseram que na terça-feira [27] ele seria internado, e que a cirurgia seria feita na quarta-feira [28]. Refizemos alguns dos exames e deu tudo certo, ele foi internado na terça e na quarta-feira de manhã já vieram buscar ele para a operação”, conta a filha, que prefere não se identificar.

Ela explica que o procedimento durou cerca de cinco horas e ocorreu dentro do planejamento médico. “Não teve nenhuma intercorrência, correu tudo bem. Tiraram a parte maior de gordura do lipoma. Agora, sobrou um lipoma menor, que está se formando na ponta da barriga, e a hérnia em si”.

A família foi informada pelos médicos, ainda, que o idoso deve passar pelo pós-operatório, de aproximadamente 60 dias, para se recuperar do procedimento e realizar uma nova triagem, a fim de que a equipe do hospital possa autorizar a retirada da hérnia. Já o material retirado na cirurgia foi encaminhado para análise por biopsia.

“Os médicos nos disseram que tiraram aproximadamente 12 kg de gordura, além do líquido drenado, então, ele já perdeu mais ou menos 15 kg nessa cirurgia. Claro que ainda tem algumas dificuldades, o corte foi bem grande, mas ele já anda e se senta sozinho”, afirma a filha.

Após passar cerca de dois dias internado no hospital, o paciente recebeu alta médica na última sexta-feira (30). Para a família, o apoio das pessoas que se solidarizaram com a situação do idoso foi fundamental para que o procedimento fosse realizado.

“Agradecemos a cada pessoa que compartilhou, comentou e entrou em contato com a gente. Ele já mudou totalmente, está muito disposto, e isso é o que importa”, finaliza a filha.

